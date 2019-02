Catherine was naïeve moeder

Ⓒ Hollandse Hoogte

Catherine moest naar eigen zeggen nog veel leren toen ze net moeder was. „Ik was erg naïef als ouder over hoe ontzettend belangrijk de eerste jaren zijn voor de verdere ontwikkeling van kinderen”, zei de hertogin van Cambridge woensdag tijdens een gesprek met onderwijs- en zorgprofessionals, schrijft het Amerikaanse tijdschrift People. Het gesprek dat ze woensdag bijwoonde in Londen maakte deel uit van een conferentie over de aanpak van geestelijke gezondheidsproblemen op scholen en de bevordering van het welzijn van leerlingen.