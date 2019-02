Oud-Utopiaan betrokken bij auto-ongeluk

Vlak voor de stoplichten raakte een auto op zijn kant waarna deze tot stilstand kwam tegen de auto van Bas. De inzittenden van de gekantelde wagen, een vrouw en kind, zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Bas kwam met de schrik vrij.

„Mijn redder in nood”, schrijft hij woensdagavond op Instagram over vriendin Dominique. „Heel heftig om in je spiegel te zien wat er gaat gebeuren en je beseffen dat je NIKS kan doen. Net een film. Een hele slechte film. Morgen gelukkig een mooi hoofdstuk om te beginnen.”

Ook Dominque blikt terug op het angstige moment. „Vandaag was een heftige dag. Ik krijg veel lieve en bezorgde berichtjes”, schrijft ze. „Iedereen is ongedeerd. Dat is het belangrijkste. De auto, daar moeten we verdrietig afscheid van nemen. Het leven kent pieken en dalen. Wij besluiten de focus nu te leggen op morgen. Ons eerste vegan diner waar we zo trots op zijn. De les die we hieruit halen. Verdrietig zijn mag, maar troost jezelf met de dingen die je wél hebt en niet die je verliest.”