Jussie Smollett boos dat mensen hem niet geloven

De openlijk homoseksuele acteur, een van de hoofdrolspelers van de hitserie Empire, is gefrustreerd dat hij ervan wordt beschuldigd het verhaal te hebben verzonnen voor extra publiciteit. „Eerst dacht ik: luister, als ik de waarheid vertel dan is dat het. Omdat het de waarheid is”, zegt Smollett. „Daarna dacht ik: hoe kun je dat nou niet geloven? Het is de waarheid.” Vervolgens kreeg de acteur de indruk dat hij misschien wel geloofd werd, maar dat mensen de waarheid liever niet onder ogen wilden komen.

De acteur heeft eerder voor het onderzoek naar de aanval zijn telefoongegevens afgegeven. De politie zei hierover dat de data gecensureerd was, maar benadrukte wel dat Smollett het slachtoffer is in de zaak. „Het politieteam heeft ons meermaals laten weten dat ze Jussie’s verklaring over wat er die avond is gebeurd consistent en geloofwaardig vinden”, zei zijn management.