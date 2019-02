Dave Grohl geopereerd aan arm

De band schrapte vorige week al concerten omdat een bandlid geopereerd moest worden, maar liet toen niet weten om welk lid het ging. Grohl ziet ook wel voordelen aan zijn operatie. „Grappig genoeg krijg je door een operatie ook wat rust”, zegt de zanger. „Vlak voordat ze me de operatiekamer inrolden, zeiden ze dat ze me iets zouden geven waardoor ik me heel lekker zou voelen. Toen dacht ik: ik kan nu eindelijk een dutje doen.”

Van rust en dutjes is het de afgelopen jaren voor Grohl niet echt gekomen. De zanger tourt al sinds 1994 zonder al te veel pauzes met de Foo Fighters. Grohl verwacht dat daar niet snel verandering in komt. „De eerste twintig jaar zei onze band steeds: we maken nog een album en dat was het dan.” Toch heeft de band negen studioalbums uitgebracht. „Het is net als dat je grootouders uit elkaar gaan. Het gebeurt soms, maar waarom?”