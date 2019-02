Gerrie van der Klei sterin BROADWAY-musical

In de Broadway-versie van Anastasia wordt de rol van grootmoeder vertolkt door Mary Beth Peil. Ⓒ Matthew Murphy

Ze zit al meer dan vijftig jaar in het vak, maar dat betekent niet dat GERRIE VAN DER KLEI (73) gevrijwaard is van zenuwslopende audities. Voor de rol van grootvorstin MARIA FJODOROVNA in de Broadway-musical Anastasia, moest de actrice zich door liefst drie auditieronden heen zien te worstelen. „De lievelingshalsketting van mijn moeder gaf mij de juiste energie...”