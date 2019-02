Josh Brolin in Dune-remake

Brolin vertolkt de rol van Gurney Halleck, die in het origineel uit 1984 door Patrick Stewart werd gespeeld. Eerder werd al bekend dat de Frans-Canadese regisseur Denis Villeneuve, bekend van films als Blade Runner en Arrival, de speelfilm regisseert.

Dune is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Frank Herbert. De boeken vertellen het verhaal van de strijd om de woestijnplaneet Arrakis waar een zeldzame grondstof te vinden is die nodig is om door de ruimte te reizen. Verschillende families vechten om de controle over de grondstof en de planeet Arrakis. Twin Peaks-regisseur David Lynch regisseerde de verfilming.