Cultuur en Mediapodcast Hierom staat Bohemian Rhapsody altijd op 1 in Top 2000

Het stemgeweld rond de Top 2000 is weer losgebarsten. De populaire muzieklijst zorgt ieder jaar voor behoorlijk wat discussie, toch belanden dezelfde nummers vaak op de hoge posities in de lijst. Wat is de aantrekkingskracht van die liedjes en hoe kan het dat een onconventionele hit als Bohemian Rhapsody elk jaar zo hoog staat? Dat bespreken mediaverslaggever Daphne van Rossum en chef cultuur & media Eline Verburg met componist Stephen Emmer in een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast.