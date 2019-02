’Huwelijk’ Justin en Hailey uitgesteld

„Ze krijgen hun grote dag echt nog wel, maar Justin is nu gefocust op zijn herstel en heeft daar tijd voor nodig. Hailey steunt hem daar volledig in, waarvoor hij erg dankbaar is. Zonder haar zou hij dit allemaal niet kunnen”, aldus een bron.

„Justin wil een goede echtgenoot zijn voor Hailey en wil zijn problemen daarom grondig aanpakken. Het is al vervelend om door zoiets heen te gaan als je single bent, maar nu raak je je partner er ook nog eens mee. Omdat ze hun huwelijk beide erg belangrijk vinden, krijgt de mentale en fysieke gezondheid van Justin nu hun prioriteit.”