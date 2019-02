Doutzen en collega-modellen op Valentijnsdiner Karlie Kloss

Volgens The Dailey Mail kwamen de dames samen bij het New Yorkse restaurant Il Buco Alimentari & Vineria, waar Karlie haar gasten toesprak. „Jezelf omringen met mensen die van je houden is het thema van deze avond. Ik denk dat iedereen aan deze tafel deze waarden deelt en dat is waarom ik door jullie allemaal geïnspireerd raak”

Naast eten en drinken had het model ook voor entertainment gezorgd. Zo kon je je horoscoop laten lezen en een verwijderbare tatoeage laten zetten.