Omstreden Batman-advertentie verwijderd

Op de afbeelding, die ook op de cover van comic Dark Knight Returns: The Golden Child staat, prijkt de tekst ’De toekomst is jong’. Een eerbetoon aan de overwegend jonge demonstranten in Hongkong, menen hun tegenstanders, die pro-China zijn.

Het controversiële design verschijnt wel gewoon op het comicbook, dat op 11 december uitkomt. Nadat het plaatje dit weekend van de socialmediakanalen van DC Comics was verwijderd, werd het juist door veel gebruikers gedeeld, vaak met de hashtag #TheFutureIsYoung.

Dark Knight Returns: The Golden Child is geschreven door Frank Miller en geïllustreerd door Rafael Grampá. In de comic staat Jonathan Kent centraal, de zoon van Superman en Wonder Woman.