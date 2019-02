Dit is het meest gedraaide Nederlandse liefdesliedje van 2018

Die eer gaat naar het nummer Know You Better, van de Rotterdamse singer-songwriter Fais. Ook Therapy van Armin van Buuren en Switching Gears van Wulf het goed op de radio. In de top vijf staan verder Chef’Special met Nicotine en Martin Garrix met Ocean.

Op 11 maart worden in Hilversum de Buma Awards weer uitgereikt. Tijdens het gala worden Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers van de meest gedraaide en bestverkochte singles in het zonnetje gezet. De Buma Awards, de opvolger van het Gouden Harpen Gala, worden sinds 2014 uitgereikt.