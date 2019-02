Boer Geert weer vrijgezel: ’Alle vrouwen hebben wel wat’

Uitgerekend op Valentijnsdag vertelt de goedlachse boer uit Mussel aan het AD over zijn breuk. „Ik heb een leuk jaar gehad, een goed jaar verder, maar geen relatie meer. De liefde is over. Met oud en nieuw hebben we besloten uit elkaar te gaan. Geen ruzie, geen oorlog, maar het ging van twee kanten niet. Dus we konden beter stoppen.”

Geert ontmoette Rita tijdens een barbecue voor vrijgezellen in het Groningse Ter Apel „Toen ik Ria zag staan, dacht ik: dat is niet mis!”, zei de boer vorig jaar. „Ik val op blond, spontaniteit, leuke lach. Ze is hier bijna iedere dag. Ze brengt eten, ze kookt. Ze heeft de was al eens gedraaid. Ja, ik ben wel verliefd.”

Geertje

Kort daarvoor had Geert definitief gebroken met zijn vorige vriendin Geertje, die op Curaçao woont. De afstand was de boosdoener. „Het is veel te ver uit elkaar. Drie weken geleden was ze in Nederland en toen was ze ook niet bij me langs geweest, dus toen dacht ik: laat maar.”

Nu is de Groningse agrariër, die door zijn ’knuffelgedrag’ in Boer Zoekt Vrouw de bijnaam ’Geile Geert’ kreeg, dus weer single. En hoewel hij nog altijd opzoek is naar zijn droomvrouw, wil het nog steeds niet lukken. ,,De een denkt dat ik naar Brabant ga verhuizen, de ander denkt dat ik naar Curaçao ga. Alle vrouwen hebben wel wat, zeg ik. (...) Maar als er iemand op mijn pad komt, dan wil ik er wel op ingaan.’’

Aan zijn Boer Zoekt Vrouw-avontuur hield Geert brievenschrijfster Hetty over. Die relatie hield twee jaar stand.