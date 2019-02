’Oudgediende’ Christy Turlington terug op catwalk New York

Christy Turlington Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor fans van de supermodellen uit de jaren negentig was het sluitstuk van de modeshow van Marc Jacobs een van de hoogtepunten bij de New York Fashion Week. Christy Turlington Burns was voor het eerst in twintig jaar weer te bewonderen op de catwalk. Ze sloot de show van Jacobs af in een zwarte cocktailjurk met veren.