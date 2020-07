Musicalhit Hamilton op Disney+: ’Muziek van de revolutie’

Alexander Hamilton (Lin-Manuel Miranda) met zijn vrouw Eliza (Phillipa Soo).

Toen Lin-Manuel Miranda in 2009 op het Witte Huis, in aanwezigheid van Barack en Michelle Obama, aankondigde dat hij het verhaal van een van de grondleggers van de Verenigde Staten muzikaal had verbonden aan hiphop, werd er gelachen. Tot hij de eerste muzikale aanzet voor zijn musical Hamilton liet horen, toen werd het stil.