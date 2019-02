Twitch dumpt DeadMau5 om ’homofobe opmerking’

Tijdens een livestream van het onlinespel PlayerUnknown’s Battlegrounds ging DeadMau5 los nadat zijn personage naar verluidt het loodje had gelegd. Hierbij schold hij zijn tegenspelers in weinig omfloerste termen uit voor homo’s. Voor Twitch een reden om de Canadees in de ban te doen.

Deadmau5 bekoelde vervolgens op Reddit zijn woede in een nieuwe preek, ditmaal met Twitch als onderwerp. Hij bekritiseerde de streamingdienst om zijn „dubbele standaard als het gaat om het censureren en opschorten van onschuldige shit”. Ook beloofde hij ook de banden met het bedrijf te verbreken, omdat hij „hier en daar een aantal leuke partnerschappen had”.