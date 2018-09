Henry Schut siert cover Men’s Health

Henry trainde zich suf, hij was zeven dagen per week in de sportschool te vinden, en woog zijn eten af. „Als ik zoiets aanneem, ga ik er vol voor”, zei de presentator in Jinek. „Hij werd een topsporter”, zei Maxim over zijn ’challengepartner’. „Je gedrag veranderde behoorlijk toen je ging afvallen. Hij werd gewoon een ongestelde vrouw.”

Volgens zijn personal trainer was Henry „een van de beste” klanten. „Je hoopt en verwacht dat iemand doet wat je vraagt, en hij was zo iemand die dat deed. Ik heb zelfs moeten zeggen dat het niet zo strak hoefde, dat hij een rustdag mocht nemen”, vertelde trainer Sven.

Loverboy

Maxim daarentegen kreeg het aan de stok met zijn personal trainer Tim. „Je gaat uit van drie dingen: vertrouwen, respect en inzet. Die eerste twee ontbraken op een gegeven moment een beetje.” Maxim noemde zijn trainer „een loverboy.” „Ze pakken je lichaam en gaan doen met je lichaam wat ze willen. Ik weiger dat.”

Henry denkt dat hij het afgelopen halfjaar acht kilo vet kwijt is geraakt. „Uiteindelijk ben ik vier à vijf kilo afgevallen, je bouwt ook spieren op.” Maxim denkt dat hij „een kilo of zes” kwijt is „en twaalf kilo spieren erbij” heeft. Volhouden kan Henry, die vanaf vrijdag te bewonderen is op de Men’s Health, zijn strakke schema waarschijnlijk niet. „Zeven dagen per week niet. Je moet daar een gemiddelde in vinden.”