Linda de Mol creatief directeur Net5

Ook werd bekend dat LINDA. voor 40 miljoen euro wordt overgenomen door Talpa Network. Vanaf 1 maart worden de tijdschriften LINDA., LINDA.Meiden, LINDA.Man, LINDA.Wonen en L'HOMO niet langer door Sanoma uitgegeven.

Mood for Magazines, de uitgever van LINDA., werd mede-opgericht door Linda de Mol en was de afgelopen vijftien jaar onderdeel van Sanoma Media Netherlands.

Linda de Mol laat in een verklaring weten: „Ik zie door deze nieuwe samenwerking echt enorm veel mogelijkheden om het mooie merk en bedrijf, dat LINDA. geworden is, verder uit te bouwen op alle platformen en helemaal toekomstproof te maken en verheug me er enorm op om samen met Jildou Net5 tot de leukste vrouwenzender van Nederland te maken.”