Filmmakers sturen boze brief om Oscar-uitreiking

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences wil vier prijzen namelijk uitreiken tijdens de reclameblokken van de Oscar-ceremonie. De ondertekenaars dringen er bij de Academy op aan om het besluit terug te draaien. „De uitzending van de Academy Awards is gedurende de jaren gewijzigd om het formaat fris te houden, maar nog nooit heeft de integriteit van de oorspronkelijke missie van de Academy op het spel gestaan”, zo staat te lezen in de brief.

„Wanneer de erkenning van degenen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van uitstekende cinema wordt aangetast door de instelling die het doel heeft om het te beschermen, dan houden we ons niet langer aan de geest van de belofte van de Academy om film als een collaboratieve kunstvorm te vieren.”

Het gaat om de Oscars voor cinematografie, filmmontage, live-action korte film en die voor make-up en haarstyling. De 91e uitreiking van de filmprijzen vindt plaats op 24 februari. De Academy en de Amerikaanse zender ABC zijn dit jaar vastbesloten de uitzending van de Oscars niet langer dan drie uur te laten duren. Ze hopen daarmee het tij te keren voor de dalende kijkcijfers van de awardshow.