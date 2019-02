Maggie Smith als secretaresse Goebbels

Smith (84) is bij een heel breed publiek bekend en geliefd door haar rollen in de films over Harry Potter en de wereldwijde tv-hit Downton Abbey. Ook oogstte ze de afgelopen jaren veel succes met haar vertolkingen in de films The Lady in the Van en The Best Exotic Marigold Hotel.

Ze keert nu terug naar het theater in A German Life, geschreven door Christopher Hampton en geregisseerd door Jonathan Kent. Het stuk is ontleend aan een uitvoerige getuigenis van Pomsel, die ze aflegde niet lang voor ze in 2017 overleed en die werd gebruikt voor een gelijknamige documentaire. Ze vertelde daarin over haar leven en haar rol in Goebbels’ kantoor. Ze nam de functie aan als ’gewoon een baan’ en zou niet hebben doorgehad wat er allemaal onder de nazi ’s gebeurde.

Smith is vanaf april enkele weken als Pomsel te zien.