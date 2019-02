Prins Philip niet vervolgd voor ongeluk

„We hebben rekening gehouden met alle omstandigheden, inclusief de mate van verwijtbaarheid, de leeftijd van de bestuurder en de overgave van het rijbewijs”, zo luidt de verklaring van het Britse OM.

De echtgenoot van koningin Elizabeth raakte in januari betrokken bij een crash, waarbij de twee inzittenden van het andere voertuig lichtgewond raakten. De auto van de hertog van Edinburgh belandde op z’n kant, maar Philip zelf bleef ongedeerd.

Het incident leidde tot veel kritiek op de Britse prins, die nog geen 48 uur na de crash werd gespot zonder gordel. Een aantal dagen na het ongeluk besloot Philip (97) vrijwillig zijn rijbewijs in te leveren. Ook bood hij zijn excuses aan.

„Het spijt me heel erg voor mijn aandeel in het ongeluk”, schreef Philip in een brief aan slachtoffer Emma Fairweather. „Ik was erg geschrokken na het ongeval, maar ik ben blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Na afloop hoorde ik wel dat u een gebroken arm had, dat spijt mij heel erg.”