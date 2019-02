Robert Jensen: ’Helaas ben ik niet ontslagen’

Zoals Robert Jensen vol verve over zijn verwachte ontslag sprak in zijn eerdere podcast, zo beschrijft hij nu spottend de momenten voor het telefoongesprek, waarop hij de naam van de nieuwe RTL-programmadirecteur zag verschijnen. „En daar was dan het moment. Met een bibberende stem zei de heer Jensen: ’Hee hallo Peter’. En aan de andere kant was het geluid van een bulderlach en werd hij bevestigd met een ’Hee hallo’.” Volgens Jensen was het dan ook na een paar seconden al duidelijk dat de twee ’er wel zouden uitkomen met elkaar’.

Overigens had Van der Vorst ook woensdag al diverse keren geprobeerd Jensen telefonisch te bereiken. Jensen heeft gisteren zijn telefoon bewust de hele dag niet opgenomen omdat hij naar eigen zeggen werd platgebeld door ’de pers’. Jensen suggereerde dat het vooral de pers was die zich druk maakte over zijn ontslag, maar doet daarmee zijn voorgaande podcast, waarin hij een uur lang hypothetisch over een ontslag sprak, tekort.

In eigen stijl concludeert de talkshowhost nog even: „Wij hebben gewoon heel duidelijk gezegd dat er helemaal geen probleem is en dat we prima samen verder kunnen en we kennen elkaar al zolang en we begrijpen elkaar wel. Ik ben helaas niet ontslagen dus.”

