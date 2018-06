Stephen King verbiedt Donald Trump zijn films te kijken

„Donald Trump heeft mij geblokkeerd op Twitter”, stelt de schrijver. „Daarom blokkeer ik nu zijn recht om IT en Mr Mercedes te zien. Geen clowns voor jou, Donald. Go float yourself.” Die laatste uitspraak verwijst naar een quote van de demonische clown Pennywise, het hoofdpersonage van IT.

Het beroemde boek van King vertelt over een klein stadje waar op mysterieuze wijze mensen verdwijnen. Een groep jonge kinderen komt er achter dat Pennywise hier iets mee te maken heeft. Het boek en de miniserie uit de jaren negentig waren een groot succes; begin september komt er een nieuwe filmversie uit.

Mr Mercedes vertelt over een rechercheur die nadat hij met pensioen is gegaan alsnog probeert een aanslag met een auto, waarbij meerdere doden vielen, op te lossen. De serie die van het boek is gemaakt wordt momenteel uitgezonden in de VS.