’Mogelijk geen zaak tegen Job Gosschalk’

Volgens Albert Verlinde zoekt advocaat Richard Korver, de advocaat die het ene slachtoffer bijstaat dat aangifte heeft gedaan, meer mensen die ook ’hun mond open durven te doen’. „Durven, want daar gaat het toch om in dit verhaal. Als niemand aangifte durft te doen, is het 1 persoon en dan wordt het 1 tegen 1 en dan wordt het moeilijk.” De advocaat zou daarom meer slachtoffers oproepen aangifte te doen.

De officier van Justitie zou zich de komende week over buigen over de zaak van de man die al snel ’de Nederlandse Weinstein’ werd genoemd, nadat diverse acteurs hem anoniem beschuldigden van seksueel wangedrag.

Verlinde laat ook weten zelf ’ongelooflijk teleurgesteld’ te zijn in Gosschalk, die hij goed kent. „Ten eerste omdat hij dit hele verhaal geflikt heeft en twee, dat hij zo’n lafbek is dat hij sinsdien is ondergedoken. Dan denk ik: ’Kom op vent, laat je zien, kom naar buiten en zeg ook dat het je oprecht spijt’.”

Opmerkelijk genoeg was het ’insider’ Barbara Barend die ertegen in bracht dat Job Gosschalk ’wel zo op zijn flikker’ heeft gekregen. „Hij heeft geen werk meer.” Opmerkelijk omdat zij destijds nog keihard uithaalde naar de vermeende verkrachter van Jelle Brandt Corstius, Gijs van Dam, die inmiddels na een moeilijke periode, wel weer werk heeft: als hoofdredacteur van 6 Inside.

