Zo ziet Wietze vandaag Mattie terug!

Mattie Valk en Wietze de Jager. Ⓒ Hollandse Hoogte

Opmerkelijk beeld uit Amsterdam, waar WIETZE DE JAGER voor het eerst in bijna twee jaar weer oog in oog staat met zijn voormalige radiomaat MATTIE VALK! In mei 2017 barstte tussen beiden de bom toen Mattie in zijn eentje een contract tekende bij QMusic en zich daarmee losmaakte van de man aan wie hij iets eerder, voor een actie, nog dagenlang aan een ketting had vast gezeten.