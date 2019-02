Dit doet prins William bij de kapper

De 36-jarige prins ging samen met leden van het Lions Barber Collective naar Pall Mall Barbers in Paddington. Deze internationale groep zet zich in voor zelfmoordpreventie en geeft kappers training om tekenen van depressie en geestelijke gezondheidsproblemen te herkennen.

Volgens Tom Chapman, oprichter van het Lions Barber Collective, was William oprecht geïnteresseerd in ieders verhaal en besteedde hij veel tijd aan het praten met de aanwezigen."Hij had het over de relaties tussen vaders en zonen in het algemeen en het belang van het doorgeven van jezelf aan de volgende generatie. Hij zei dat hij jongens tegenkomt die niet professioneel willen praten, maar wanneer je een groep mannen bij elkaar krijgt ze zich veel comfortabeler voelen om te praten over mentale problemen."

Future Dads

Na zijn bezoek aan de kapper toog William, zelf vader van drie, naar een sessie van Future Men, genaamd Future Dads. Deze organisatie zet zich door middel van praktische begeleiding, advies en ondersteuning aan jonge vaders in om sterkere gezinnen op te bouwen. Daar praatte hij met enkele mannen die de cursus hebben afgerond over hoe zij de overgang naar het vaderschap ondervonden.

William en zijn broer prins Harry proberen met hun eigen campagne Heads Together al jaren om mentale problemen en aandoeningen in de openbaarheid te krijgen en stigma's weg te nemen.