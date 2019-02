Cindy Herron, Terry Ellis en Rhona Bennett van En Vogue Ⓒ AP

De komst van En Vogue naar Ladies of Soul dit jaar was een langgekoesterde wens van de makers. Inmiddels is de Amerikaanse R&B-groep in Amsterdam om zich klaar te laten stomen voor twee avonden in Ziggo Dome, vrijdag en zaterdag. „We zijn hier om te werken!”