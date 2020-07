Charlotte Dematons: ’Ik wilde niets aan het toeval overlaten’

Charlotte Dematons laat zich graag inspireren door de oude meesters. Ⓒ Foto Chris van Houts

De B is van een broccoli die in een bikini al bonbons etend op een bloemetjesbank ligt en de N is van een nijlpaard die napelsgele nagellak aanbrengt. Drie jaar lang werkte Charlotte Dematons aan haar exquise prentenboek Alfabet. Smokkelen stond de illustratrice zichzelf niet toe: „Het moest gewoon van A tot Z kloppen.”