Nieuwe sekstape R. Kelly onderzocht

Avenatti zegt dat op de videoband van 45 minuten te zien is dat de zanger ’meerdere seksuele vergrijpen’ pleegt. Volgens hem bevat de tape nieuw bewijsmateriaal tegen de r&b-zanger. Avenatti, die eerder pornoactrice Stormy Daniels vertegenwoordigde in haar rechtszaak tegen Donald Trump, is vastbesloten ervoor te zorgen dat R. Kelly wordt gestraft.

„Meneer Kelly is een roofdier en een crimineel die zich veel te lang aan jonge kwetsbare meisjes heeft kunnen vergrijpen. De tijd is aangebroken dat hij eindelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn daden.”

Kelly ligt al jaren onder vuur vanwege het vermeende misbruik van vrouwen en minderjarige meisjes. Vorige maand laaide de storm weer op vanwege het verschijnen van de documentaire Surviving R. Kelly waarin verschillende vrouwen hem beschuldigen. Naar aanleiding van de film is er in de staat Georgia een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger gestart.