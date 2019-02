Carlton-dansje ’te simpel’ voor copyright

De zogenaamde Carlton Dance was een beroemd dansje uit de jaren 90-sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. Ribeiro’s personage Carlton voerde het dansje vaak op en werd er zo wereldberoemd mee. De acteur claimde dat het dansje van hem was en wilde er daarom copyright op laten zetten, maar dat wordt nu dus afgewezen.

Een medewerker van het copyrightbureau stelt namelijk dat Ribeiro’s ’choreografie’ slechts ’een simpel dansje’ betreft, waardoor het niet geregistreerd kan worden als officiële choreografie waar copyright op kan rusten.

Ribeiro vond echter dat hij alleen recht had op de danspassen en sleepte daarom eind vorig jaar game-ontwikkelaar Epic, bekend van de Fortnite-game, voor de rechter. In de online multiplayer kunnen gamers hun avatar namelijk het zogenoemde ’Fresh emote’-dansje laten uitvoeren, volgens Ribeiro een 1-op-1 kopie van zijn eigen ’Carlton Dance’.