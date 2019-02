IJSkoude Valentijnsdag voor Harry zonder Meghan

De hertog van Sussex is donderdag in het Noorse Bardufoss om te kijken bij de winteroefening Exercise Clockwork van de Britse mariniers. Harry, die het plaatsje dicht bij de poolcirkel bezoekt in zijn rol als kapitein-generaal van de Royal Marines, ontmoet hier mariniers en personeel die op de basis wonen en trainen. Ook woont hij verschillende oefeningen bij. De kans is daarnaast aanwezig dat de hij een kijkje neemt in de hangar. Dit is bijzonder voor Harry omdat hier de Apache-gevechtshelikopters staan waar hij zelf als piloot in heeft gevlogen tijdens zijn tweede missie in Afghanistan in 2012.

Prins Harry in een iglo die door Britse militairen is gemaakt. Op Valentijnsdag heeft hij wel wat trouwfoto’s zodat hij toch ook een beetje bij Meghan is. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tijdens Exercise Clockwork leren 16.000 manschappen van de Royal Navy en Royal Marines onder barre weersomstandigheden te overleven, opereren en te vechten. Daarnaast oefenen ze met luchtvaartuigen in extreem koud weer en bergachtige omgevingen. De oefening wordt dit jaar voor de vijftigste keer gedaan.

Prins Harry bij Exercise Clockwork in Bardufoss, Noorwegen Ⓒ Hollandse Hoogte