Academy verdedigt nieuwe plannen Oscars

De aanpassingen voor de Oscar-uitreiking doen niet af aan de integriteit van de filmprijzen. Dat stelt althans de Academy of Motion Picture Arts and Sciences in een verklaring. De organisatie achter de prestigieuze awards reageert hiermee op een open klachtbrief die veertig prominente filmmakers schreven over de plannen om vier prijzen uit te reiken tijdens reclameblokken.