Holland Festival heeft als thema ’Wat maakt de mens?’

De Amerikaans-Japanse componist Ryuichi Sakamoto en de Frans-Oostenrijkse theatermaker Gisèle Vienne zijn dit jaar de associate artists die rondom het thema ’Wat maakt de mens?’ eigen werk laten zien en makers op het festival hebben uitgenodigd waarmee zij zich verwant voelen.

Gedurende deze crisis is de vraag ’Wat maakt de mens?’ iets wat ons meer dan ooit bezighoudt. Mensen kwamen massaal tot stilstand en men trok veel vaker de natuur in. Ook de kunstenaars Massimo Furlan en Claire de Ribaupierre nemen hun publiek tijdens Dans la Forêt mee het bos in om de afstand tussen mens en natuur tijdelijk op te heffen en de zintuigen weer eens volledig open te zetten.

Componist Ryuichi Sakamoto brengt onder meer de opera ’Time’ naar Nederland. Ⓒ Foto nss (zakkubalan)

Sakamoto brengt, in samenwerking met multidisciplinair artiest Shiro Takatani, de nieuwe, onconventionele opera Time naar Nederland. De voorstelling is geïnspireerd op de traditionele Japanse theatervorm Mugen Noh en de magische elementen daarvan. De componist stelt vragen over het verschijnsel tijd en de verhouding tussen mens en natuur: „We leven en we sterven. En daarna wordt ons lichaam onderdeel van een volgend leven. Dat is saṃsāra, de levenscyclus van wezens op deze planeet. In dromen verloopt die tijd niet lineair, alles valt samen.”

Van Vienne is onder meer haar nieuwste voorstelling, het familiedrama L‘Étang, te zien, gebaseerd op het gelijknamige verhaal van de Zwitserse schrijver Robert Walser en uitgevoerd door Adèle Haenel (o.a. bekend van de film Portrait de la Jeune Fille) en Ruth Vega Fernandez (Kiss me). Ze onderzoekt hierin ingewikkelde familierelaties, waarbij ze de donkere krochten van de mens niet schuwt.

Begrafenis

De theatermaker toont tijdens het festival ook haar Kindertotenlieder, waarin te zien is hoe een jongen zijn eigen begrafenis bezoekt. Zijn geest gaat een dialoog aan met een andere adolescent. Wat is er gebeurd? Hoe is hij overleden?

Vienne wil met haar werk blootleggen hoe identiteit ontstaat als gevolg van maatschappelijke druk en conventies. Met Kindertotenlieder creëerde zij een droomwerkelijkheid vol verwijzingen naar griezelig-mooie sprookjes en tradities, zoals de heidense cultus van de Perchten in Oostenrijk. Ze analyseert en bekritiseert het keurslijf waarin vooral tieners toch vaak terechtkomen.

De monoloog La Codista van actrice Marleen Scholten is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Giovanni Cafaro, een man die zijn baan verliest en daarna tegen betaling voor anderen in de rij gaat staan. Het stuk gaat over de angst die velen hebben om tijd te verliezen en het verlangen om soms iemand anders te zijn.

Slaapceremonie

De installatie Fremdkörper van performanceduo Boogaerdt/VanderSchoot was eind vorig jaar al even te zien in Rotterdam in een kleinere opzet en keert nu terug tijdens het Holland Festival. De theatermakers proberen via een slaapceremonie, waarbij het publiek op een verkenningsreis wordt gestuurd, de afstand tussen lichaam en geest te overbruggen.

En dan is er ook nog Performancekunstenaar Phia Ménard die in Maison Mère de bouwwerken van de mens onder de loep neemt door eigenhandig een Griekse tempel van bordkarton te bouwen.

Het Holland Festival presenteert van 3 t/m 27 juni in totaal 39 producties uit binnen- en buitenland in en rond Amsterdam. Er is tevens een aanvullend (online) contextprogramma. Voor de volledige programmering kunt u terecht op: hollandfestival.nl