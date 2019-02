Maan op speciale Valentijnsdate

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Maan de Steenwinkel kreeg van Daan een uitnodiging om een Valentijnstaartje bij hem een taartje te komen eten in de winkel en lunchroom waar hij werkt in Middenbeemster. Hier is de zangeres op ingegaan en op Instagram deelt ze een verslagje én bedankje van de speciale date.