Linda de Mol kijkt uit naar nieuwe mogelijkheden

De Mol, die ook shows op zenders van SBS gaat presenteren, geeft toe dat het wel druk wordt. „Het wordt agendatechnisch wel een uitdaging.” Het feit dat ze het samen gaat doen met LINDA.-hoofdredacteur Jildou van der Bijl helpt wel. Ze ziet de samenwerking dan ook als vergelijkbaar met die voor het tijdschrift LINDA. „Zij is er elke dag en ik gooi mijn creatieve ideeën naar binnen, we bellen elkaar en ze komt bij me langs.” Ook het feit dat haar beide kinderen het huis uit zijn gegaan, geeft De Mol extra tijd. „Ik ben gewoon niet zo van ’dan ga ik lekker yoga’en of lunchen’. Ik vind werken dan echt heel leuk.”

De concurrentie met RTL ziet ze ook als een uitdaging. „Het wordt een hele kluif voor SBS om daar iets tegenin te gaan brengen. We gaat het proberen en dat vind ik ook wel weer spannend. Ik duik heel erg in het ongewisse, want ik zat ergens waar ik heel safe succesvolle programma’s kon maken.” De enige druk die De Mol zegt te ervaren is van mensen die haar ’de koningin van de Nederlandse televisie’ noemen, omdat zij juist vindt dat ze het „niet alleen doet”, maar anderen ook bijdragen aan haar succes. „Maar ach, als ik niet de hele tijd dat ’koningin-verhaal’ hoor heb ik niets te verliezen.”