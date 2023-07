Hollywood Vampires van Johnny Depp zegt show op laatste moment af

Als reden geven de Vampires ’onvoorziene omstandigheden’ op, zo blijkt uit het bericht. „We houden van en waarderen alle fans die van heinde en verre zijn gekomen om ons te zien optreden, en het spijt ons oprecht.”

De band gaat het optreden niet inhalen. De Vampires laten namelijk ook weten dat alle tickets volledig worden terugbetaald.

Onder het bericht reageren fans teleurgesteld, maar begripvol. „Ze zouden niet annuleren als er niets belangrijks is”, schrijft iemand. „Er kan echt iets mis zijn met een lid van de crew of band”, meldt een ander. „De show annuleren terwijl we in de rij staan, is twijfelachtig raar. Ik hoop oprecht dat iedereen in orde is”, zegt een andere fan.