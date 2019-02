Douwe Bob gelooft in ware liefde

De zanger zag vorig jaar zijn relatie na zes maanden op de klippen lopen. Hier was hij flink kapot van. „Ik dacht: dit gaat nooit meer goed komen. Ik heb ook nooit een gebroken hart gehad.” Volgens Douwe Bob is Valentijnsdag dan ook erg ellendig voor mensen die net vrijgezel zijn en hoeven ook stelletjes het niet te vieren. „Fuck Valentijnsdag, als je van elkaar houdt is het toch elke dag Valentijnsdag?”

De pijnlijke breuk was inspiratie voor zijn album The Shape I’m In. Ook de nieuwe liefde hielp hem. Of het gaat om Anouk, met wie hij eerder op vakantie was, is niet helemaal duidelijk. Wel stelt de zanger haar vol trots voor. „Daar was ze dan. Deze prachtige mooie, lange en blonde dame.”

