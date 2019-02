Krijgen ’idioten’ de overhand in The Voice?

De coaches van The voice of Holland: Waylon, Lil Kleine, Anouk en Ali B. Ⓒ Willam Rutten

The voice of Holland kan vrijdagavond geschiedenis schrijven: twee coaches lopen het risico zonder talenten de finale in te gaan. Anouk en Waylon staan alvast met een been in de eindstrijd, maar de thuisstemmers bepalen nu. En die hebben zich eerder gedragen als een ’idioot volk’.