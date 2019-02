Royal Blood en Billie Eilish op Pukkelpop

Het is voor het eerst dat Royal Blood op Pukkelpop staat. Ze laten weten dat ze op het festival hun nieuwe plaat laten horen. De Britten zijn ook te vinden op de komende editie van Lowlands. Ook voor Billie Eilish is het een eerste keer in het Belgische Kiewit.

Eerder werden al bekend dat Tame Impala en Twenty One Pilots hun opwachting maken op het festival, dat doorgaans mag rekenen op veel Nederlandse bezoekers. De 34ste editie van Pukkelpop vindt dit jaar van 15 augustus tot en met 18 augustus plaats. De organisatie kondigde vorig jaar aan dat het festival voortaan van donderdag tot en met zondag plaatsvindt. Daardoor verdwijnt de traditionele opening op woensdag.