Nicole Scherzinger haalt uit naar oprichter Pussycat Dolls: ’Vals’

Antin zegt al twee jaar bezig te zijn met de onderhandelingen over de herlancering van de Pussycat Dolls, een populaire meidengroep die in 2010 stopte. In 2019 werd afgesproken dat Scherzinger nauw betrokken zou zijn bij de organisatie van de tournee. In ruil daarvoor zou de zangeres 49 procent van de aandelen en winst ontvangen. Antin zou de overige 51 procent krijgen. Door de coronapandemie werd de reünie uitgesteld en in april dit jaar kwam Scherzinger met nieuwe voorwaarden voor de overeenkomst. De zangeres weigert volgens Antin deel te nemen aan de reünietournee als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Volgens King is de aanklacht van Antin een wanhopige poging om geld te vangen. Antin zou meer dan 600.000 dollar hebben geleend van Scherzinger om de tournee op te zetten. Dat geld is nog niet terugbetaald en daarom probeert Antin op deze manier haar hachje te redden, aldus de advocaat. Over de inhoud van de gewijzigde voorwaarden laat King verder niets los. Scherzinger laat via haar advocaat weten wel enorm uit te kijken naar een reünietournee van de Pussycat Dolls, bekend van hits als Don’t Cha en Buttons. „Maar dat gaat onder deze voorwaarden niet gebeuren”, stelt King.