Cast Big Bang Theory viert einde met flashmob

Volgens de actrice hebben ze maanden geoefend op het dansje, op het nummer Larger Than Life van de Backstreet Boys, dat eruit moet zien alsof het spontaan was ontstaan. Cuoco bedankt dan ook iedereen die eraan heeft meegewerkt en ’die naar mijn constante geklets erover heeft geluisterd’. „Het was het waard.” Flashmobs zijn een kleine traditie voor de cast. Eerder werd er al gedanst op Uptown Funk van Bruno Mars en Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen.

The Big Bang Theory zwaait in mei af na twaalf seizoenen. De serie wordt sinds 2007 uitgezonden en is in Nederland te zien op Veronica.