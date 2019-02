Dee doet boekje open over reden breuk met Enzo Knol

Zo vertelt ze onder andere over Enzo op het Youtube-kanaal van Radio 538: „Hij heeft heel veel tijd voor zichzelf nodig en ik vind het juist fijn veel dingen samen doen. Dat soort dingen kun je lang onderdrukken, maar op een gegeven moment kom je erachter dat het niet meer werkt. Dat was voor ons ook wel een grote reden…”

Met haar nieuwe vriend Lars is ze veel meer samen. „Op dit moment werkt goed dat wij overal over praten. We zijn superveel samen, we zijn misschien 5 uur op een dag niet samen. Als mij iets dwars zit, kan ik mijn hart altijd luchten. Ik zeg niet per se dat dat in mijn vorige relatie niet zo was, maar ik merk wel dat dat nu makkelijker gaat, omdat hij dat ook heel erg doet”, aldus Demira.

Eind juni vorig jaar maakten Dee en Enzo bekend na vijf jaar samen te zijn geweest dat ze een punt achter hun relatie hebben gezet. Vlak daarna gingen er geruchten dat Dee vreemd zou zijn gegaan, maar tot op heden heeft zij dit altijd met klem ontkend. In september maakte ze op Instagram bekend een nieuwe relatie te hebben.