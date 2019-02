Kanye verrast Kim met privéconcert Kenny G

De saxofonist bracht een versie van het liedje Somewhere over the Rainbow, bekend uit de musicalfilm The Wizard of Oz, ten gehore. Ook speelde Kenny G zijn eigen nummer Forever in Love. Om hem heen stonden tientallen vaasjes met elk een enkele roos.

De rapper pakt graag uit als het op cadeaus aankomt. In 2014 gaf hij Kim op Valentijnsdag duizend rozen na een concert. Drie jaar later vierde hij de liefde met een muur van witte orchideeën.