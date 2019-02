Keith Richards (75) gooit het roer om

Decennialang gebruik van drank en drugs zijn gaan tellen in het leven van Keith Richards. Hij gaat het in de herfst van zijn leven dan ook helemaal anders doen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij heeft meer gesnoven, gespoten, geslikt, gerookt en gedronken dan een mens lief is. Sterker nog, een gemiddeld mens was al lang ten onder gegaan aan alle genotsmiddelen die KEITH RICHARDS (75) in zijn ruige leven tot zich heeft genomen. Maar hij lééft nog en nu, in de late herfst van zijn leven, lijkt het er op dat The Rolling Stones-gitarist het toch ook nog wat graag winter ziet worden.