Tommy Lee opnieuw getrouwd

Tommy trouwde in de jaren tachtig met model Elaine Starchuk, maar dat huwelijk liep al snel op de klippen. Met Heather Locklear bleef hij vervolgens zeven jaar getrouwd. Het stel scheidde in 1993, waarna hij twee jaar later in het huwelijksbootje stapte met Pamela Anderson. Met de Baywatch-ster kreeg hij zijn twee zoons, Brandon (22) en Dylan (21).

Brittany (32) en Tommy (56) leerden elkaar kennen in 2017. Vorig jaar op Valentijnsdag vroeg de rockster de blogger ten huwelijk, om elkaar exact een jaar later, op de dag der liefde, eeuwige trouw te beloven.

Brittany, die bekend werd met haar korte internetfilmpjes, maakte dat wereldkundig door een foto van hun twee hondjes in bruidsoutfit te delen op Instagram, met het bijschrift: „Het is officieel, we zijn getrouwd. Mr. en Mrs. Lee.”