’Aanval op Empire-acteur Jussie Smollett in scène gezet’

Volgens een verslaggever van ABC7 hebben meerdere personen hem laten weten dat het vermoeden is dat Jussie de aanval heeft bedacht, omdat zijn personage uit Empire geschreven zou worden. Eén van de twee handlangers had eerder ook een rolletje in de show.

De politie heeft niet officieel gereageerd op de berichtgeving van ABC7. Wel heeft een woordvoerder van het korps bevestigd dat woensdagavond twee mannen voor ondervraging zijn meegenomen naar het bureau en dat later hun huizen zijn onderzocht. Jussie zelf zou donderdag niet zijn komen opdagen voor een ondervraging door de politie.

Eerder deze week liet de acteur in Good Morning America weten gefrustreerd te zijn dat mensen hem niet geloven en denken dat hij het verhaal zou hebben verzonnen voor extra publiciteit. „Eerst dacht ik: luister, als ik de waarheid vertel dan is dat het. Omdat het de waarheid is. Daarna dacht ik: hoe kun je dat nou niet geloven? Het is de waarheid.”