Rico Verhoeven onder vuur na stompen kandidaten DanceSing

„Ik ga jullie een stukje meegeven met hoe we gaan doorbijten met situaties waarin het echt, echt heel zwaar wordt”, zegt Rico voordat hij aan zijn bootcamp begint. „En dat je lichaam eigenlijk zegt: ik ben klaar, ik wil niet meer. Maar, je lichaam is niet de baas. Je hoofd is de baas. Wij bepalen wanneer we stoppen, en niet ons lichaam. We gaan niet staand de deur uit, maar kruipend.”

En daar is geen woord van gelogen. De talenten, die zich in het SBS6-programma inzetten om op dans- én op zanggebied een plek te veroveren in de showbusiness, gaan door het gaatje. „Het deed zo veel pijn, het was niet normaal”, zegt deelnemer Cheyenne, nadat ze door Rico meerdere keren met bokshandschoenen in haar buik werd gestompt. Ze voegt eraan toe: „Rico heeft mij mentaal echt een oppepper gegeven, dat ik dacht: ik kan nóg meer.”

’Terugkomen!’

Zangeres Joy kreeg zelfs een kleine paniekaanval. „Dit is echt heftig. Ik ging heel snel ademen, ik kreeg mijn hartslag niet meer omlaag.” Toen de geslagen en zichtbaar aangeslagen kandidaat wegliep, werd ze door de kickbokser teruggeroepen: „Terugkomen! We gaan het op deze manier aanpakken: óf je pakt nog een rondje, óf iemand komt naar voren en die zegt: ’Ik pak deze ronde voor Joy.’ Vervolgens was het Channah die naar voren stapte en namens Joy, liggend op de grond, Rico’s stoten incasseerde. „Ik zag aan haar hele body en aan haar hele vibe dat ze het niet trok.”

Op Twitter wordt met schande over de training gesproken. Iemand zegt: „Wat een belachelijke, ongezonde training bij DanceSing bootcamp. Het ziet er uit als mishandeling en de kandidaten laten zich dit welgevallen. Idioterie in mijn ogen.” Een andere twitteraar laat weten: „Heb totaal geen respect voor de manier waarop mensen worden afgebeuld worden door Rico Verhoeven.”

Er keken donderdagavond 334.000 mensen naar DanceSing, waar de eerste aflevering op 10 januari nog 714.000 kijkers trok. Jurylid Gordon zei bij de start van het programma: „Ik denk dat we echt blij mogen zijn met 600.000, 700.000 kijkers. Ik zat bij RTL in een gespreid bedje, met soms wel 2 miljoen kijkers. Maar die tijd is voorbij. Ik hou rekening met de kijkcijfers van SBS.”