Kijkcijfers DanceSing meer dan gehalveerd

Jurylid Gordon zei bij de start van het programma: „Ik denk dat we echt blij mogen zijn met 600.000, 700.000 kijkers. Ik zat bij RTL in een gespreid bedje, met soms wel 2 miljoen kijkers. Maar die tijd is voorbij. Ik hou rekening met de kijkcijfers van SBS.” Samen met Trijntje Oosterhuis beoordeelt Gordon de zangprestaties van de talenten. Het programma wordt gepresenteerd door Johnny de Mol en Romy Monteiro.

Het programma kreeg donderdag veel kritiek, nadat Rico Verhoeven de kandidaten tijdens een intensieve training flink had afgemat. De kickbokser nam de deelnemers flink onder handen, maar sloeg daarin – volgens kijkers die op Twitter reageerden – zowel letterlijk als figuurlijk in door. Te zien was hoe hij de talenten in hun maag stompte, wat leidde tot verontwaardiging bij het publiek.

Bekijk ook: Rico Verhoeven onder vuur na stompen kandidaten DanceSing

Ook het showbizzprogramma 6 Inside heeft te maken met dalende kijkcijfers. De aflevering van donderdag trok 108.000 kijkers, een nieuw laagterecord.

De start van de relatietestshow Temptation Isand op RTL5 trok 586.000 kijkers. Dat cijfer is ongeveer gelijk aan de start vorig jaar.