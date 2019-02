Politie: aanval acteur Smollett niet gezien als hoax

Woordvoerder Anthony Guglielmi liet op Twitter weten dat de hoofdinspecteur de nieuwsorganisatie heeft laten weten dat er geen bewijs is dat hun berichtgeving ondersteunt en dat bronnen die zij aanhalen niet goed geïnformeerd zijn. Een verslaggever van de zender verklaarde eerder op de dag dat meerdere personen bij de politie hem hadden laten weten dat de autoriteiten uitgingen van een nepmishandeling. De acteur zou de aanval hebben bedacht omdat zijn personage uit de serie Empire geschreven zou worden.

Zender Fox, dat Empire uitzendt, reageerde nog eerder dan de politie op die berichtgeving. „Het idee dat Jussie Smollett uit Empire is geschreven of dat dat het plan is zijn overduidelijk belachelijk”, aldus de zender in een gemeenschappelijk verklaring met de producent van de serie. „Hij blijft een belangrijk onderdeel van deze erg succesvolle serie, en wij blijven achter hem staan.”