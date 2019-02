Album Ryan Adams on hold na aantijgingen

De release van de plaat Big Colors zou 19 april zijn. Er stonden nog twee platen van de artiest gepland voor dit jaar. Ook hebben drie bedrijven die apparatuur met de naam van Adams erop maken, de banden met hem verbroken en gezegd dat zijn naam van hun producten zal worden verwijderd.

Mandy Moore is een van de zeven vrouwen die donderdag tegenover The New York Times een boekje opendeed over Adams. Volgens Moore zou de muzikant, met wie ze van 2009 tot 2016 was getrouwd, haar mentaal hebben misbruikt. „Hij zei altijd dat ik geen echte muzikant was, omdat ik geen instrument bespeel”, aldus Moore.

Seksueel machtsmisbruik

Behalve Moore beschuldigen een aantal andere vrouwen hem van seksueel machtsmisbruik. Jonge talenten die hogerop wilden komen dienden voor Adams’ hulp seksuele diensten terug te geven. Weigerden ze dit, dan stopte hij met zijn hulp. Een vrouw was destijds nog maar een meisje van dertien, toen Ryan haar begon te ’helpen’.

Adams zelf heeft via Twitter gereageerd en zegt zichzelf niet in deze verhalen te herkennen. „Ik ben niet perfect en ik heb veel fouten gemaakt, maar alles wat in het artikel staat schokt mij en is onjuist.”