Dood Feis deed rapper Winne twijfelen over tour

Rapper Winne Ⓒ Hollandse Hoogte

De huidige tour van Winne was bijna niet doorgegaan. De rapper twijfelde na de dood van zijn goede vriend Feis of hij wel op tournee wilde gaan, zo vertelt hij aan de Volkskrant. De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag neergeschoten in het centrum van Rotterdam en overleed later die dag in het ziekenhuis.